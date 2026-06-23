Reinhold Rebhandl: Im Labor der Malerei

Neben seiner 15-jährigen Lehrtätigkeit an der Modeschule Hetzendorf mischt Rebhandl weiterhin aktiv die Kunstszene auf: Derzeit stellt er im Kunstverein Magazingasse in Wien-Leopoldstadt aus, in Linz ist seine Personale in der Galeriehalle Scheutz (noch bis 26. Juni) zu sehen. Ab 17. Juli bespielt er schließlich die Schlossgalerie in Steyr – ein ebenso symbolischer wie aufsehenerregender Ort.