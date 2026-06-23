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70-Jahre-Jubiläum

Pühringer erinnert Politik an Macht der Senioren

Oberösterreich
23.06.2026 15:51
Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer begeht mit dem OÖ Seniorenbund heuer ein Jubiläum.
Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer begeht mit dem OÖ Seniorenbund heuer ein Jubiläum.(Bild: OÖ Seniorenbund)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Mehr als 77.300 Mitglieder zählt der Seniorenbund in Oberösterreich. Zum 70-jährigen Bestehen präsentiert Obmann Josef Pühringer einen Forderungskatalog – von leistbarer Pflege bis zum Kampf gegen die Zwei-Klassen-Medizin. Und er erinnert daran: Fast jeder dritte Wähler ist über 65.

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Diese Gruppe in unserer Gesellschaft ist so groß, dass sie keinesfalls unterschätzt werden darf: Fast ein Drittel der Wähler ist über 65 Jahre alt und hat somit bei der politischen Gestaltung ein entscheidendes Wort mitzureden. Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer kümmert sich als Obmann des ÖVP-Seniorenbundes um die Anliegen der Pensionisten und stellt anlässlich des 70-Jahre-Jubiläums einige Forderungen auf – in Richtung der Landespolitik ebenso wie in Richtung Wien.

Zitat Icon

Die Leistbarkeit der 24-Stunden-Betreuung muss gewährleistet sein. Ebenso muss es eine bessere Unterstützung für pflegende Angehörige geben.

Seniorenbundobmann und Alt-LH Josef Pühringer, ÖVP

Aus seiner Sicht muss wegen der demografischen Entwicklung das Thema Pflege oberste Priorität haben: „Die Leistbarkeit der 24-Stunden-Betreuung muss gewährleistet sein. Ebenso muss es eine bessere Unterstützung für pflegende Angehörige geben“, sagt Pühringer zur „OÖ-Krone“ und ergänzt: „Pflegende Angehörige bilden das Rückgrat des Pflegesystems. Ohne ihren Einsatz würde es zusammenbrechen.“

Im Gesundheitsbereich tritt der Alt-LH gegen eine Zwei-Klassen-Medizin auf und gegen ein Alterslimit für Ärzte mit Kassenvertrag: „Wer mit 70 weitermachen möchte, soll das auch tun. Denn gerade hier besteht ein Mangel“, hat Pühringer in den Forderungskatalog schreiben lassen, der aus fünf Kapiteln besteht.

Schüssel und Stelzer als Redner bei Festakt
Anlässlich des Jubiläums werden der Mariendom und das Musiktheater am Freitag, 26. Juni, zu großen Veranstaltungsorten: Um 9 Uhr wird mit Diözesanbischof Manfred Scheuer und Superintendent Gerold Lehner ein Festgottesdienst veranstaltet, dann folgt der Festakt im Linzer Musiktheater mit Festansprachen von Bundeskanzler a. D. Wolfgang Schüssel und LH Thomas Stelzer (beide ÖVP). Aktuell hat der Seniorenbund mehr als 77.300 Mitglieder in OÖ.

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