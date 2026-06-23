Pühringer erinnert Politik an Macht der Senioren

Diese Gruppe in unserer Gesellschaft ist so groß, dass sie keinesfalls unterschätzt werden darf: Fast ein Drittel der Wähler ist über 65 Jahre alt und hat somit bei der politischen Gestaltung ein entscheidendes Wort mitzureden. Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer kümmert sich als Obmann des ÖVP-Seniorenbundes um die Anliegen der Pensionisten und stellt anlässlich des 70-Jahre-Jubiläums einige Forderungen auf – in Richtung der Landespolitik ebenso wie in Richtung Wien.