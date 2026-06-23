Pühringer erinnert Politik an Macht der Senioren

Mehr als 77.300 Mitglieder zählt der Seniorenbund in Oberösterreich. Zum 70-jährigen Bestehen präsentiert Obmann Josef Pühringer einen Forderungskatalog – von leistbarer Pflege bis zum Kampf gegen die Zwei-Klassen-Medizin. Und er erinnert daran: Fast jeder dritte Wähler ist über 65.
Diese Gruppe in unserer Gesellschaft ist so groß, dass sie keinesfalls unterschätzt werden darf: Fast ein Drittel der Wähler ist über 65 Jahre alt und hat somit bei der politischen Gestaltung ein entscheidendes Wort mitzureden. Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer kümmert sich als Obmann des ÖVP-Seniorenbundes um die Anliegen der Pensionisten und stellt anlässlich des 70-Jahre-Jubiläums einige Forderungen auf – in Richtung der Landespolitik ebenso wie in Richtung Wien.
Die Leistbarkeit der 24-Stunden-Betreuung muss gewährleistet sein. Ebenso muss es eine bessere Unterstützung für pflegende Angehörige geben.
Seniorenbundobmann und Alt-LH Josef Pühringer, ÖVP
Aus seiner Sicht muss wegen der demografischen Entwicklung das Thema Pflege oberste Priorität haben: „Die Leistbarkeit der 24-Stunden-Betreuung muss gewährleistet sein. Ebenso muss es eine bessere Unterstützung für pflegende Angehörige geben“, sagt Pühringer zur „OÖ-Krone“ und ergänzt: „Pflegende Angehörige bilden das Rückgrat des Pflegesystems. Ohne ihren Einsatz würde es zusammenbrechen.“
Im Gesundheitsbereich tritt der Alt-LH gegen eine Zwei-Klassen-Medizin auf und gegen ein Alterslimit für Ärzte mit Kassenvertrag: „Wer mit 70 weitermachen möchte, soll das auch tun. Denn gerade hier besteht ein Mangel“, hat Pühringer in den Forderungskatalog schreiben lassen, der aus fünf Kapiteln besteht.
Schüssel und Stelzer als Redner bei Festakt
Anlässlich des Jubiläums werden der Mariendom und das Musiktheater am Freitag, 26. Juni, zu großen Veranstaltungsorten: Um 9 Uhr wird mit Diözesanbischof Manfred Scheuer und Superintendent Gerold Lehner ein Festgottesdienst veranstaltet, dann folgt der Festakt im Linzer Musiktheater mit Festansprachen von Bundeskanzler a. D. Wolfgang Schüssel und LH Thomas Stelzer (beide ÖVP). Aktuell hat der Seniorenbund mehr als 77.300 Mitglieder in OÖ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.