Warum trägt Bad Bunny Jacke des ESV Hilkering?

Für Überraschung bei Fans aus Oberösterreich hat ein Auftritt des aus Puerto Rico stammenden Superstars Bad Bunny gesorgt. Bei einem Konzert in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf zeigte sich der Musiker in einer Jacke des Eisschützenvereins Hilkering (Bezirk Eferding).
Nicht nur musikalisch hat Bad Bunny bei seinem Auftritt in Düsseldorf Aufmerksamkeit erregt. Der puerto-ricanische Musiker trat in der Merkur Spiel-Arena im Rahmen seiner „De’Bi TiRAR MáS FOTos World Tour“ in einer Retro-Trainingsjacke mit dem Schriftzug des Eisstockvereins aus Hilkering (Gemeinde Hartkirchen) auf. Wie die Jacke des Vereins der 900-Einwohner-Ortschaft in den Besitz des international gefeierten Musikers gelangte, ist bisher nicht bekannt.
Für den ESV Hilkering dürfte der unerwartete Auftritt jedenfalls eine besondere Werbung weit über die Grenzen Oberösterreichs hinaus sein.
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