Warum trägt Bad Bunny Jacke des ESV Hilkering?

Nicht nur musikalisch hat Bad Bunny bei seinem Auftritt in Düsseldorf Aufmerksamkeit erregt. Der puerto-ricanische Musiker trat in der Merkur Spiel-Arena im Rahmen seiner „De’Bi TiRAR MáS FOTos World Tour“ in einer Retro-Trainingsjacke mit dem Schriftzug des Eisstockvereins aus Hilkering (Gemeinde Hartkirchen) auf. Wie die Jacke des Vereins der 900-Einwohner-Ortschaft in den Besitz des international gefeierten Musikers gelangte, ist bisher nicht bekannt.