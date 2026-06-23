Wie sich die Stahlwelt der Voest neu erfunden hat

Auf fünf Stockwerken in dem offenen Grid wird in neun Ebenen nicht nur die Geschichte des Linzer Stahlriesen gezeigt, sondern auch die ganze Bandbreite an Produkten, die der weltweit agierende Konzern herstellen kann. Vom Hüftgelenk über Autoteile bis zur Zündkapsel für die europäische Trägerrakete Ariane 6 sind unzählige Exponate zu sehen. Und vielleicht arbeitet ja der eine oder andere Besucher später einmal selbst bei der voestalpine, weil er bei der Ausstellung der Faszination Stahl erlegen ist, wie die Verantwortlichen hoffen. Die Stahlwelt ist ab sofort offen.