Rasenmähertraktor begann in Garage zu rauchen

Im Gemeindegebiet von Ottnang kam es am Montag gegen 17.40 Uhr zu einem Brand in einer Garage. Ein Ehepaar bemerkte eine starke Rauchentwicklung aus ihrer Garage. Unverzüglich alarmierten sie die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Tore der Garage geschlossen, weshalb diese mit einem Schneidewerkzeug geöffnet wurden.