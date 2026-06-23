Rasenmähertraktor begann in Garage zu rauchen

Weil am Montagabend aus ihrer Garage dichter Rauch drang, alarmierte ein Ehepaar in Ottnang in OÖ die Feuerwehr. Die musste erst das Tor aufschneiden, um hineinzugelangen. Drinnen gloste ein Rasenmähertraktor vor sich hin. Der 68-jährige Hausbesitzer kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital.
Im Gemeindegebiet von Ottnang kam es am Montag gegen 17.40 Uhr zu einem Brand in einer Garage. Ein Ehepaar bemerkte eine starke Rauchentwicklung aus ihrer Garage. Unverzüglich alarmierten sie die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Tore der Garage geschlossen, weshalb diese mit einem Schneidewerkzeug geöffnet wurden.
Verdacht auf Rauchgasvergiftung
In der Garage konnte nur ein glosender Rasenmähertraktor aufgefunden werden. Der 68-jährige Hausbesitzer wurde vor Ort von der Rettung erstversorgt und mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum Vöcklabruck gebracht. Der durch den Brand entstandene Sachschaden ist nun Gegenstand der Ermittlungen.
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