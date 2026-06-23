Heißestes Speed-Ass Österreichs unter der Haube

Der nächste hat´s getan. Nach Vincent Kriechmayr traute sich auch sein Landsmann, feierte am Attersee (OÖ) die kirchliche Hochzeit. Danach ging es mit seiner Isabella auf Mauritius in die Flitterwochen.
Adrenalinschub für Daniel Hemetsberger: Ausnahmsweise nicht bei der Abfahrt auf der Streif, sondern vor dem Traualtar. Denn der 32-Jährige hat seiner langjährigen Partnerin Isabella in der Kirche in Attersee das Ja-Wort gegeben. Der sexy Sixpack ist ab jetzt wohl nur noch seiner Ehefrau vorbehalten. Da müssen seine weiblichen Fans nun durch. Statt Rennanzug und Helm gab’s für den Oberösterreicher einen feschen Anzug. „Ich muss gestehen, dass ich in der Kirche nervöser war als vor meinen Rennen. Denn beim Skifahren weiß ich, was auf mich zukommt“, so der Neo-Ehemann mit einem Zwinkern.
Bettruhe endet ab sofort um halb fünf morgens
Seine gesamte Kollegenschaft war bei der Hochzeit mit von der Partie und ließ sich für Hemetsberger und seine Frau etwas Besonderes einfallen. „Wir haben ja Hühner zu Hause. Von dem Speed-Team hab’ ich einen selbstgemachten Hühnerstall bekommen. Und als Überraschung gab‘s obendrein einen Hahn. Der Gockel kräht jetzt jeden Morgen um halb fünf wie ein Irrer und weckt uns auf.“ Die Flitterwochen auf Mauritius haben die beiden auch schon hinter sich – ab jetzt kann sich „Hemi“ also wieder voll auf die kommende Saison vorbereiten. Ob ihm die Ehe nun auch auf der Piste zusätzlichen Rückenwind gibt? Hoffen wir es. Seine Fans würden es ihm jedenfalls gönnen.
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