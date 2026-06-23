Heißestes Speed-Ass Österreichs unter der Haube

Bettruhe endet ab sofort um halb fünf morgens

Seine gesamte Kollegenschaft war bei der Hochzeit mit von der Partie und ließ sich für Hemetsberger und seine Frau etwas Besonderes einfallen. „Wir haben ja Hühner zu Hause. Von dem Speed-Team hab’ ich einen selbstgemachten Hühnerstall bekommen. Und als Überraschung gab‘s obendrein einen Hahn. Der Gockel kräht jetzt jeden Morgen um halb fünf wie ein Irrer und weckt uns auf.“ Die Flitterwochen auf Mauritius haben die beiden auch schon hinter sich – ab jetzt kann sich „Hemi“ also wieder voll auf die kommende Saison vorbereiten. Ob ihm die Ehe nun auch auf der Piste zusätzlichen Rückenwind gibt? Hoffen wir es. Seine Fans würden es ihm jedenfalls gönnen.