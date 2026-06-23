Fachhochschule OÖ gibt sich selbst neuen Namen

151.000 Fachkräfte fehlen bis 2040

„Der Fachkräftemonitor zeigt, dass Oberösterreich bis 2040 rund 151.000 Fachkräfte fehlen werden. Deshalb müssen wir internationale Talente gewinnen und nachhaltig an unseren Standort binden“, sagt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP). Das soll eben durch mehr ausländische Studierende an der Fachhochschule (FH) gelingen. Aktuell kommen rund 1100 von 5700 FH-Studenten in Oberösterreich aus dem Ausland.