Hitler-Propaganda gepostet: Bedingte Haftstrafe

15 Monate bedingt

Das Verbrechen der nationalsozialistischen Wiederbetätigung wird mit Freiheitsstrafen von einem bis zu zehn Jahren bestraft. Weil der bis dato unbescholtene Österreicher aber auch noch geständig war, kam er mit einer bedingten Haftstrafe in der Länge von 15 Monaten davon. Das Urteil ist rechtskräftig.