„Lehrer-Aufstand“ im Wiener Gemeinderat

„Wir haben geliefert und Kurs gehalten“

Emmerling stellte gar nicht in Abrede, dass es „in dieser Stadt zu viele Kinder gibt, die nicht genug Deutsch können“, fand allerdings, „wir haben als Stadt verlässlich geliefert und auch in einer angespannten Haushaltslage Kurs gehalten“. Auch sie verwies auf den „großen Nachholbedarf“ aufgrund von Versäumnissen der Vergangenheit, ließ jedoch gerade angesichts der Budgetnöte Kritik an zu geringen Reformschritten nicht gelten: Man wolle „nur das ankündigen, was wir auch schaffen können“.