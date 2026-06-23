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Ab 2028

PGA Tour wird in zwei Leistungsebenen geteilt

Sport-Mix
23.06.2026 18:36
Sepp Straka spielt auf der PGA Tour.
Sepp Straka spielt auf der PGA Tour.(Bild: AFP/DYLAN BUELL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die PGA Tour der Golfer hat am Dienstag eine einschneidende Änderung ihrer Wettkampfstruktur verlautbart. Ab dem Jahr 2028 wird die Tour auf zwei Level aufgeteilt: Angelehnt an das Tennis gibt es künftig eine Championship Series und eine Challenger Series. Aus Letzterer kann man sich den Weg in das Toplevel erarbeiten. Die Championship Series wird von ca. Februar bis August laufen und inklusive der vier Majors 23 bis 24 Events mit mindestens 20 Mio. Dollar Dotation umfassen.

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Auch die Players Championship, Veranstaltungen zu Saisonende und Team-Events wie der Ryder Cup und der Presidents Cup sind miteinkalkuliert. Das Feld wird im Schnitt aus 120 Spielern bestehen. Die neue Wettbewerbsstruktur sieht einen echten Auf- und Abstieg vor, wobei mindestens 90 Spieler in der PGA Tour Championship Series verbleiben und 20 Spieler aus der PGA Tour Challenger Series pro Saison aufsteigen. Zweifache Sieger bei Challengern dürfen sofort im nächsten Level antreten.

Die Challenger Series wird in Konkurrenz laufen und mindestens 20 Turniere mit 4 Mio. Dollar Dotation haben. Hier sind maximal 144 Spieler pro Turnier erlaubt. PGA Tour CEO Brian Rolapp ist vom Resultat der Bemühungen eines Zukunftskomitees angetan. „Das Ergebnis ist ein neues, auf Leistung basierendes Wettbewerbsmodell mit klareren Wegen, höherem Einsatz und mehr Konstanz, wenn die besten Spieler miteinander konkurrieren“, sagte er in einem Statement. Mit Sepp Straka gibt es derzeit einen Österreicher auf der PGA Tour.

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