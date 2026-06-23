PGA Tour wird in zwei Leistungsebenen geteilt

Die PGA Tour der Golfer hat am Dienstag eine einschneidende Änderung ihrer Wettkampfstruktur verlautbart. Ab dem Jahr 2028 wird die Tour auf zwei Level aufgeteilt: Angelehnt an das Tennis gibt es künftig eine Championship Series und eine Challenger Series. Aus Letzterer kann man sich den Weg in das Toplevel erarbeiten. Die Championship Series wird von ca. Februar bis August laufen und inklusive der vier Majors 23 bis 24 Events mit mindestens 20 Mio. Dollar Dotation umfassen.