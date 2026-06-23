Keine Angst vor Algerien: Wir steigen auf!

Es ist eingetreten, was viele vor der WM prognostiziert hatten: Wir gehen mit einem Sieg gegen Jordanien und einer Niederlage gegen Argentinien in das letzte Spiel gegen Algerien. Dort ist Angst vollkommen unbegründet.
Mit der Leistung beim 0:2 gegen Argentinien kann man zufrieden sein. Die war gut – aber wenn man gegen eine Mannschaft wie Argentinien einen Punkt holen oder sogar gewinnen will, braucht man einen außergewöhnlichen Tag. Den haben wir leider nicht gehabt. Im Endeffekt hat man gesehen, dass Argentinien mehr Qualität hat – unabhängig von Ausnahmekönner Lionel Messi. Den kann man sowieso nie zu 100 Prozent ausschalten.
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