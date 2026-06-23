Messi bricht WM-Torrekord: So reagiert Klose

Mbappé wird Messi-Rekord wohl brechen

Schon jetzt ist jedoch abzusehen, dass Messi nicht auf Ewigkeiten als der Mann mit den meisten WM-Toren gelten wird. Der Franzose Kylian Mbappé hat – wie Klose – bereits 16 Mal getroffen. Seine Treffer 15 und 16 erzielte Mbappé in der Nacht auf Dienstag beim 3:0-Sieg über den Irak.