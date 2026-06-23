Messi bricht WM-Torrekord: So reagiert Klose

Lionel Messi hat den WM-Torrekord gebrochen und sich mit seinem 17. und 18. Treffer (siehe Video oben) bei einer Weltmeisterschaft vor dem Deutschen Miroslav Klose an die Spitze gesetzt. Letzterer reagierte auf die Ablöse umgehend ...
Messi zog mit seinem Führungstor gegen Österreich am bisherigen Rekordhalter Miroslav Klose vorbei, dessen Bestwert er durch seinen Dreierpack bereits zum Auftakt gegen Algerien (3:0) egalisiert hatte.
Der Argentinier erzielte bekanntlich gegen die Rangnick-Elf dann noch ein weiteres Tor und hält nun bei 18 WM-Toren.
„Bester Fußballer aller Zeiten!“
Der Deutsche Klose (16 WM-Tore bei 4 Weltmeisterschaften) gratulierte umgehend. „Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!“, sagte der 48-Jährige der „Süddeutschen Zeitung“.
Grafik: Liste der erfolgreichsten WM-Torschützen
Mbappé wird Messi-Rekord wohl brechen
Schon jetzt ist jedoch abzusehen, dass Messi nicht auf Ewigkeiten als der Mann mit den meisten WM-Toren gelten wird. Der Franzose Kylian Mbappé hat – wie Klose – bereits 16 Mal getroffen. Seine Treffer 15 und 16 erzielte Mbappé in der Nacht auf Dienstag beim 3:0-Sieg über den Irak.
Für Messi ist es bereits die sechste WM
Für den 27-jährigen Franzosen ist es erst die dritte WM, wahrscheinlich wird er noch eine Weltmeisterschaft spielen, möglicherweise sogar zwei. Messi nimmt mit 38 Jahren an seiner sechsten und wohl letzten WM teil.
Doch Mbappé ist nicht der einzige Jäger. Auch Harry Kane mischt nach seinem Doppelpack gegen Kroatien (zehn WM-Tore) bei einem langen England-Lauf noch mit.
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