Abgestürzter Modellflieger löste Waldbrand aus

Ein abgestürztes Modellflugzeug sorgte am Donnerstag für einen großangelegten Feuerwehreinsatz. Der havarierte Flieger landete in einem Waldstück in Pregarten, setzte 1000 Quadratmeter landwirtschaftliches Forstgebiet in Brand.
Gegen 9.50 Uhr meldete ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt via Notruf, dass ein Modellflieger in einem Waldgebiet in Pregarten abgestürzt sei und einen Brand ausgelöst hat. Als ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten zum Einsatzort anrückte, war schon von Weitem eine dichte Rauchsäule sichtbar.
Zehn Feuerwehren im Einsatz
Wegen der extremen Trockenheit hatte das von dem havarierten Flieger ausgelöste Feuer rasch auf rund 1000 Quadratmeter landwirtschaftliches Forstgebiet übergegriffen. Zehn Feuerwehren brachten den Brand unter Kontrolle. Unterstützt wurden sie dabei von Landwirten, die mit Güllefässern Wasser zur Einsatzstelle transportierten.
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