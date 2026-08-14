Abgestürzter Modellflieger löste Waldbrand aus

Gegen 9.50 Uhr meldete ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt via Notruf, dass ein Modellflieger in einem Waldgebiet in Pregarten abgestürzt sei und einen Brand ausgelöst hat. Als ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten zum Einsatzort anrückte, war schon von Weitem eine dichte Rauchsäule sichtbar.