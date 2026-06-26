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Kurz will Börsenboom der KI-Firmen nutzen

Wirtschaft
26.06.2026 18:00
Sebastian Kurz im „Krone“-Interview
Sebastian Kurz im „Krone“-Interview(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

Geheimdienste warnen vor immer mehr Cyberbedrohungen. Der Ex-Kanzler will mit Dream in Zukunft weiter stark wachsen und peilt einen Börsengang an, wie er der „Krone“ bestätigt. „Nur die KI kann die KI stoppen“, sagt Kurz.

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Von der Polit-Elite ist Ex-Kanzler Sebastian Kurz mittlerweile in die Tech-Elite aufgestiegen. Drei Milliarden Euro ist die israelisch-europäische Cyberfirma Dream mittlerweile wert, Kurz ist zu 15 Prozent beteiligt. Zuletzt sammelte man 260 Millionen Dollar von Investoren ein.

Börsengang in den nächsten Jahren
Einer der nächsten großen Wachstumssprünge könnte mit einem Börsengang bevorstehen, das zieht man in Erwägung. „In den nächsten Jahren ist das unser Ziel“, so Kurz. Derzeit peilen zahlreiche KI-Firmen das inmitten des Booms an, Anthropic und OpenAI haben Pläne. „Ja, es ist derzeit ein KI-Hype, aber nicht ohne Grund“, so Kurz.

Dream arbeitet an großen KI-Lösungen, derzeit mit Fokus auf Cybersicherheit. Dabei läuft das System autark, ohne Abhängigkeit.

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18.06.2026

Zuletzt warnten fünf große Geheimdienste vor zunehmenden Gefahren. Eine KI-Cyberbedrohung sei nur wenige Monate entfernt. „Nur die KI kann die KI stoppen“, sagt Kurz. Während früher der Wettkampf um die besten Super-Waffen lief, geht es heute um die beste „Super-KI“. „Wofür Hacker früher Monate brauchten, Schwachstellen zu finden, dafür braucht eine KI wenige Minuten.“

Kurz ist sich sicher: „Es wird ein riesiger Umbruch, den wir uns heute noch nicht vorstellen können.“ Dem Projekt Dream fühlt er sich noch mehrere Jahre lang verschrieben.

Marktkonzentration kann auch problematisch sein
Dass es eine massive Marktkonzentration – Tech-Oligarchie – gibt, sieht der Ex-Politiker auch problematisch. Gerade deswegen wäre eine Vielfalt gut, mit Kurz’ Dream vorne dabei?

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