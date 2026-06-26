Kurz will Börsenboom der KI-Firmen nutzen

Börsengang in den nächsten Jahren

Einer der nächsten großen Wachstumssprünge könnte mit einem Börsengang bevorstehen, das zieht man in Erwägung. „In den nächsten Jahren ist das unser Ziel“, so Kurz. Derzeit peilen zahlreiche KI-Firmen das inmitten des Booms an, Anthropic und OpenAI haben Pläne. „Ja, es ist derzeit ein KI-Hype, aber nicht ohne Grund“, so Kurz.