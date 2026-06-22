EU: Verschärfte und neue Straftatbestände

Täter sollen künftig länger verfolgt werden

Die EU geht noch weiter: Auch Besitz und Weitergabe von Anleitungen für sexuellen Kindesmissbrauch werden verboten, ebenso die sexuelle Erpressung von Minderjährigen, etwa mit der Drohung, kompromittierende Inhalte zu veröffentlichen. Täter sollen künftig deutlich länger verfolgt werden können – teils bis zu 32 Jahre nach Volljährigkeit der Opfer – und auch die Strafrahmen werden verschärft. Die Kommission hatte die Reform bereits 2024 vorgeschlagen, endgültig in Kraft treten kann sie aber erst, wenn Parlament und Mitgliedsstaaten zustimmen.