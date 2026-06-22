Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kindesmissbrauch

EU: Verschärfte und neue Straftatbestände

Außenpolitik
22.06.2026 20:01
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Marco - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das EU-Parlament und die EU-Mitgliedsstaaten haben sich auf schärfere strafrechtliche Regeln bei Kindesmissbrauch geeinigt. Die Überarbeitung soll den technologischen Entwicklungen und deren Nutzung für den Missbrauch oder die sexuelle Ausbeutung von Kindern Rechnung tragen. So wird beispielsweise Grooming als neue Straftat aufgenommen. Damit wird die Anbahnung von Übergriffen über Onlinedienste bezeichnet.

0 Kommentare

EU-Innenkommissar Magnus Brunner erklärte, die Richtlinie liefere „einen Schutz, der mit der Welt Schritt hält“. „Mit den heute beschlossenen Regeln gehen wir gegen KI-erstellte Missbrauchsbilder, Deepfakes und sexuelle Erpressung vor. Wir helfen Betroffenen dabei, Unterstützung zu bekommen und ihr Recht einzufordern.“ Denn auch die Unterstützung für Opfer von Kindesmissbrauch soll gestärkt werden. „Die überarbeiteten Regeln werden mehr Straftatbestände erfassen, höhere Strafen vorsehen und eine wirksamere Strafverfolgung sicherstellen, unter anderem durch die Verlängerung von Verjährungsfristen“, erklärte der Rat der EU-Länder am Montag.

Mit den neuen Regeln sollen künftig KI-generierte Missbrauchsbilder, Deepfakes und sexuelle Erpressung von Kindern härter bekämpft werden. Auch sogenannte Grooming-Fälle, also das gezielte Anbahnen von sexuellen Übergriffen im Internet, werden erstmals als eigene Straftat erfasst. Außerdem wird es strafbar, für Livestreams mit Kindesmissbrauch zu bezahlen oder KI-Systeme gezielt so zu entwickeln, dass sie entsprechendes Material erzeugen können.

Lesen Sie auch:
Der Gesetzesentwurf soll helfen, im Kampf gegen Kindesmissbrauch mit neuen technologischen ...
Neue Technologien
EU verschärft Kampf gegen Kindesmissbrauch im Netz
18.06.2025
Jüngste Opfer waren 9
Mann wegen Missbrauchs von 361 Kindern angeklagt
03.06.2026
Gesetz verschärft
EU für Verbot von KI für Missbrauch-Deepfakes
07.05.2026
Via Livestream
Mann gab im Netz Anleitung zum Kindesmissbrauch
20.03.2026

Täter sollen künftig länger verfolgt werden
Die EU geht noch weiter: Auch Besitz und Weitergabe von Anleitungen für sexuellen Kindesmissbrauch werden verboten, ebenso die sexuelle Erpressung von Minderjährigen, etwa mit der Drohung, kompromittierende Inhalte zu veröffentlichen. Täter sollen künftig deutlich länger verfolgt werden können – teils bis zu 32 Jahre nach Volljährigkeit der Opfer – und auch die Strafrahmen werden verschärft. Die Kommission hatte die Reform bereits 2024 vorgeschlagen, endgültig in Kraft treten kann sie aber erst, wenn Parlament und Mitgliedsstaaten zustimmen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
22.06.2026 20:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Angriff in der Karibik
US-Militär sprengt erneut Drogenboot in die Luft
Der Hochschulalltag wird sich für alle verändern. (Symbolbild)
Wissenschaftsregionen
Nach Protesten will Ministerin jetzt Uni-Reformen
Der Wert beläuft sich auf rund 500 Mio. Euro.
2,7 Tonnen
Größter Kokain-Fund aller Zeiten in Australien
In dieser Schule leiden etliche Schüler unter der enormen Hitze in den Klassenzimmern.
Krone Plus Logo
Und niemand tut was
Schule als Ofen: Hier schmoren Kinder bei 37 Grad!
Gegen 3.30 Uhr schlug das maskierte Trio zu.
Großfahndung ausgelöst
Mit Pkw gegen Auslage: Räuber plünderten Juwelier
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
135.780 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
112.870 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
112.197 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
1099 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
989 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Innenpolitik
Schellhorn schreibt Brief an die „Krone“-Leser
764 mal kommentiert
Sepp Schellhorn ist Staatssekretär für Deregulierung und musste sich in der noch jungen ...
Mehr Außenpolitik
Kindesmissbrauch
EU: Verschärfte und neue Straftatbestände
Teurer Büroausflug
Kanzler flog mit zehn Mitarbeitern zum WM-Spiel
Kassasturz-Debatte
Hitziger Schlagabtausch um Wiens Schuldenberg
Aktivist spielte Musik
Starmers Rücktrittsrede von Beethoven übertönt
Krone Plus Logo
Neue Umfrage zeigt:
Hälfte der Grazer ist mit der Koalition zufrieden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf