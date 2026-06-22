Katar: 13 Tote bei Explosion in Industriegebiet

Tote waren indische und pakistanische Arbeiter

Am Montag gab Energieminister Saad al-Kaabi dann den „tragischen“ Tod von 13 indischen und pakistanischen Staatsangehörigen bekannt. Von den 66 Verletzten schwebe niemand in Lebensgefahr. Es habe sich um „keinen feindlichen Akt“ gehabdelt, wurde betont. Von den rund 2,8 Millionen Einwohnern Katars kamen 2022 knapp 844.000 aus Indien und über 200.000 aus Pakistan. Insgesamt machten internationale Arbeitsmigranten in diesem Jahr in etwa 94 Prozent der katarischen Erwerbsbevölkerung aus. Das berichtete die Internationale Arbeitsorganisation (ILO).