VAR-Schock, Elfer-Glück und dann der Messi-Rekord!

Es schien aber nur, als ob Messi seinen Rekord lieber auf andere Art und Weise schaffen wollte. Zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag traf Messi in Dallas schließlich in der 38. Minute zum 1:0 gegen Österreich. Mit seinem 17. Tor bei WM-Endrunden setzte er sich vom Deutschen Miroslav Klose (16) ab und hat damit schon wieder eine neue Bestmarke gesetzt.