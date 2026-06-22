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Wilder ÖFB-Auftakt

VAR-Schock, Elfer-Glück und dann der Messi-Rekord!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 19:52
Superstar Lionel Messi scheiterte vom Punkt!
Superstar Lionel Messi scheiterte vom Punkt!(Bild: AP/Julio Cortez)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Was für eine wilde Auftaktphase für das ÖFB-Team im Kracher gegen Argentinien. Zuerst schaltet sich der VAR nach einer umstrittenen Strafraum-Szene ein, dann verschießt ausgerechnet Superstar Lionel Messi einen Elfmeter. Nur um kurze Zeit später dann erneut eine historische Bestmarke aufzustellen. 

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So etwas sieht man wirklich selten! Lionel Messi tritt zu einem Elfmeter an und zeigt dann plötzlich Nerven. Glück im Unglück in diesem Fall für Österreich. Denn genau diese fußballerische Rarität hat sich im WM-Spiel des ÖFB-Teams gegen Argentinien ereignet. Wobei er zumindest im Teamtrikot häufiger Nerven zeigt.

Die ÖFB-Defensive zeigte sich nach Anpfiff noch nicht sortiert und plötzlich wurde Lautaro Martinez auf die Reise geschickt. Der Stürmer erhielt die Kugel im Strafraum und wurde schließlich von Xaver Schlager und Stefan Posch unsanft vom Ball getrennt. 

Dann schafft er es doch ... 
Zunächst ließ der Unparteiische weiterspielen, ehe sich schließlich der VAR einschaltete. Schiedsrichter Amin Mohamed Omar sah sich die Szene nochmal an und entschied schließlich auf Elfmeter.

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In der achten Spielminute legte Messi schließlich das Spielgerät auf den Punkt. Eigentlich eine klare Angelegenheit, doch nicht dieses Mal. Mit der Chance auf sein historisches 17. WM-Tor vor Augen zeigte der Superstar aber plötzlich Nerven. Unter dem Jubel der ÖFB-Fans und aller Teamspieler vergab Messi den Elfmeter kläglich.

Es schien aber nur, als ob Messi seinen Rekord lieber auf andere Art und Weise schaffen wollte. Zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag traf Messi in Dallas schließlich in der 38. Minute zum 1:0 gegen Österreich. Mit seinem 17. Tor bei WM-Endrunden setzte er sich vom Deutschen Miroslav Klose (16) ab und hat damit schon wieder eine neue Bestmarke gesetzt. 

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