Argentinien-Ikone: ÖFB-Stars bekommen neuen Coach!

Der frühere Bayern-München-Profi Demichelis war zuletzt bei RCD Mallorca in der spanischen Liga tätig. Er hatte seinen Vertrag nach dem Abstieg mit dem Klub zunächst verlängert. Er soll von einer Ausstiegsklausel in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro Gebrauch gemacht haben. Der frühere Abwehrspieler gilt als Wunschlösung des globalen Red-Bull-Fußball-Chefs Jürgen Klopp, der mit seinem Beraterteam entscheidend eine Änderung forciert hatte.