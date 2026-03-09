Katar: Hunderte Festnahmen wegen „Gerüchten“

Teheran: „Führen keinen Krieg gegen Nachbarn“

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums betonte am Montag, dass sein Land keinen Krieg gegen seine muslimischen Nachbarn führe, sondern „von Angreifern genutzte Einrichtungen“ zu seiner legitimen Verteidigung ins Visier nehmen müsse. Außerdem widersprach Ismail Baghai Darstellungen, dass der Iran die Türkei, Aserbaidschan und Zypern angegriffen habe. Der Sprecher legte nahe, dass es sich um Täuschungsmanöver der USA und seiner Verbündeter handeln könnte. Teheran stellte auch klar, dass keine Gespräche geführt werden könnten, solange das Land unter Beschuss stehe.