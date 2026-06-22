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Bei Kieler Woche

Segeln: WM-Zweite Prettner/Flachberger out

Sport-Mix
22.06.2026 20:03
Keanu Prettner/Jakob Flachberger
Keanu Prettner/Jakob Flachberger(Bild: OeSV Dominik Matesa)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die 49er-Vizeweltmeister Keanu Prettner/Jakob Flachberger haben am Montag bei der Kieler Woche als 35. der Quali-Wettfahrten den Einzug in die Goldflotte verpasst!

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Die österreichischen Nacra-17-Teams Laura Farese/Matthäus Zöchling an der sechsten Stelle und Lukas Haberl/Clara Stamminger an der neunten Stelle liegen nach dem dritten Tag hingegen im Spitzenfeld der Grand-Slam-Serienregatta.

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