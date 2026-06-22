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Neue FIFA-Regel

Droht Absage? Unwetter bei Frankreich gegen Irak

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 20:27
(Bild: AFP/DARRIAN TRAYNOR)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Dem Vorrundenspiel in Gruppe I zwischen Frankreich und Senegal droht Unterbrechung und sogar eine Absage. In Philadelphia wurden schwere Unwetter prognostiziert. Und hier greift eine seit der WM 2026 neue FIFA-Regel. Auch Norwegen-Partie wackelt.

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Dicke Gewitterwolken türmen sich rund um das Lincoln Financial Field in Philadelphia auf. Die 69.000 Zuschauer fassende Arena ist heute Schauplatz des WM-Gruppenspiels zwischen Frankreich und Irak (23 Uhr MEZ). Eine Unwetterwarnung wurde ausgerufen.

Neue Regel
In diesem Fall könnte eine neue FIFA-Regel maßgeblichen Einfluss nehmen. Denn bei Blitzeinschlägen drohen Medienberichten zufolge lange Unterbrüche oder gar die Absage.

30 Minuten ohne Blitz
Eine FIFA-Regel besagt, dass das Spiel bei eine registrierten Blitzeinschlag unterbrochen werden muss. Erst nach 30 Minuten ohne Blitz dürfte weitergespielt werden. Auslöser dafür waren die Unwetter, die vergangenes Jahr während der Klub-WM gewütet hatten.

Sorgenfalten bei Kylian Mbappe und Co.
Sorgenfalten bei Kylian Mbappe und Co.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Umkreis von 8 Meilen
Das bedeutet: Wird im Umkreis von acht Meilen (rund 13 Kilometern) um ein Stadion ein Blitzeinschlag registriert, muss das Spiel sofort unterbrochen werden.

Blitz: Countdown startet neu
Erst nach einer 30 minütigen Pause darf das Spiel fortgesetzt werden. Bei einem neuen Blitz in dieser Zeit beginnt der Countdown wieder von vorne. Das kann dazu führen, dass sich Spiele über mehrere Stunden ziehen.

Unwetter bei Klub-WM
Im Gegensatz zur Klub-WM 2025, als mehrere Spiele teils lange unterbrochen wurden, konnten in diesem Jahr bisher alle Begegnungen nach Plan durchgeführt werden.

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Medien befürchten starke Gewitter
Das könnte sich nun ändern: Laut CBS steht das Duell zwischen Frankreich und Irak vor einer kurzfristigen Absage oder Verschiebung. Dem US-Sender zufolge droht eine extreme Unwetterfront über das Lincoln Financial Field in Philadelphia.

Zweite Partie wackelt ebenfalls
Auch für die Partie zwischen Norwegen und Senegal (2 Uhr) wird mit Wetterkapriolen gerechnet. Der US-Wetterdienst gab eine Hochwasserwarnung heraus. Für das Gebiet rund um New Jersey und das Stadion in East Rutherford wurden starker Regen und mögliche Überschwemmungen vorhergesagt.

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