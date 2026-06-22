Berühmter Influencer überrascht im ÖFB-Trikot

Denn der US-Amerikaner gilt als riesengroßer Cristiano-Ronaldo-Fan, wodurch er erstmals weltweite Aufmerksamkeit erlangte. Da dieser ja bekanntlich als Lionel Messis größter Rivale gilt, war es wohl eher die Schadenfreude für den verschossenen Argentinien-Elfmeter, als die Liebe zur Rangnick-Elf, die ihn jubeln ließ.