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Jubel und Backflip

Berühmter Influencer überrascht im ÖFB-Trikot

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 20:30
Der berühmte Influencer IShowSpeed hält gegen Argentinien auch zu Österreich.
Der berühmte Influencer IShowSpeed hält gegen Argentinien auch zu Österreich.(Bild: Screenshot x.com/HaterReport)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Er ist heute wohl der berühmteste Österreich-Fan in Dallas. Der bekannte Influencer IShowSpeed drückt beim WM-Kracher gegen Argentinien dem ÖFB-Team die Daumen – das hat einen besonderen Grund...

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Denn der US-Amerikaner gilt als riesengroßer Cristiano-Ronaldo-Fan, wodurch er erstmals weltweite Aufmerksamkeit erlangte. Da dieser ja bekanntlich als Lionel Messis größter Rivale gilt, war es wohl eher die Schadenfreude für den verschossenen Argentinien-Elfmeter, als die Liebe zur Rangnick-Elf, die ihn jubeln ließ.

Salto nach verschossenem Elfmeter
Trotzdem sorgt der berühmte Streamer und Influencer damit für großen Aufruhr im Internet. Vor allem sein Jubel nach dem vergebenen Messi-Elfmeter erlangte viel Aufmerksamkeit. IShowSpeed jubelte ausgelassen, machte vor lauter Freude sogar einen Rückwärtssalto.

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Die Ekstase hielt jedoch nur kurz an – denn nur wenige Minuten später traf der argentinische Superstar dann doch zur 1:0-Führung – brach dabei sogar den Torrekord der Fußball-Weltmeisterschaft.

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