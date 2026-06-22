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Wien vergoldet Christian Ludwig Attersee

Adabei Österreich
22.06.2026 20:00
Michael Ludwig Attersee mit Bürgermeister Michael Ludwig.
Michael Ludwig Attersee mit Bürgermeister Michael Ludwig.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Große Ehre für eines der bekanntesten Kunst-Originale des Landes: Christian Ludwig Attersee erhielt im Wiener Rathaus das Goldene Ehrenzeichen für die Verdienste um das Land Wien. Bürgermeister Michael Ludwig überreichte dem 85-Jährigen die Auszeichnung im Roten Saal.

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Bunt, sinnlich, fantasievoll und stets unverwechselbar: Christian Ludwig Attersee prägt die österreichische Kunstlandschaft seit mehr als sechs Jahrzehnten. Am Montagnachmittag wurde sein umfangreiches Schaffen nun auch von der Stadt Wien gewürdigt.

Bürgermeister Michael Ludwig überreichte dem Künstler im Roten Saal des Wiener Rathauses das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien. Die Laudatio auf den Geehrten hielt der Kunstmanager und frühere Kunsthalle-Wien-Direktor Gerald Matt. Darin wurde auch humorvoll die Namensgleichheit des Künstlers und des Bürgermeisters (beide heißen sie Ludwig im Nachnamen) aufgegriffen: „Zum Glück wurde noch ‘Attersee‘ angehängt, nicht dass am Ende noch ein Nepotismus-Vorwurf im Raum steht.“

Das Ehrenzeichen wurde nach Beendigung der Feier schnell sicher verwahrt.
Das Ehrenzeichen wurde nach Beendigung der Feier schnell sicher verwahrt.(Bild: Alexander Tuma)
Das Ehrenzeichen wurde nach Beendigung der Feier schnell sicher verwahrt.
Das Ehrenzeichen wurde nach Beendigung der Feier schnell sicher verwahrt.(Bild: Alexander Tuma)

„Schon, wenn nur Freunde bei einem sind“
Attersee zeigte sich bei der feierlichen Ehrung sichtlich bewegt. „Es ist schön, wenn nur Freunde bei einem sind, das finde ich großartig“, sagte der 85-Jährige mit einem dankbaren Blick in die Runde.

Unter den Gästen befanden sich zahlreiche langjährige Wegbegleiter aus Kunst, Kultur und Politik. Auch der frühere Bundespräsident Heinz Fischer ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit seiner Ehefrau Margit persönlich zu gratulieren. 

Ex-Bundespräsident Heinz Fischer mit Ehefrau Margit.
Ex-Bundespräsident Heinz Fischer mit Ehefrau Margit.(Bild: Alexander Tuma)

Vom Segelmeister zum Kunst-Star
Christian Ludwig Attersee wurde 1940 in Bratislava geboren und kam als Kind nach Österreich. Seine Jugend verbrachte er unter anderem in Oberösterreich und am Attersee. Dort feierte er auch als Segler Erfolge und wurde dreifacher österreichischer Staatsmeister. Den Namen des Sees macht er später auch zu seinem Künstlernamen.

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Von 1957 bis 1963 studierte er an der damaligen Hochschule für angewandte Kunst in Wien. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte er eine ganz eigene, farbintensive Bildsprache, in der Natur, Körperlichkeit, Erotik, Sprachwitz und Fantasie immer wieder ineinandergreifen.

Attersee ließ sich nie auf eine einzige Kunstform festlegen. Neben Malerei und Grafik beschäftigte er sich mit Musik, Literatur, Bühnenbildern, Design, Film und Objektkunst. Gerade diese Vielseitigkeit machte ihn zu einer der markantesten Persönlichkeiten der österreichischen Nachkriegskunst. 

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