Wien vergoldet Christian Ludwig Attersee

Bürgermeister Michael Ludwig überreichte dem Künstler im Roten Saal des Wiener Rathauses das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien. Die Laudatio auf den Geehrten hielt der Kunstmanager und frühere Kunsthalle-Wien-Direktor Gerald Matt. Darin wurde auch humorvoll die Namensgleichheit des Künstlers und des Bürgermeisters (beide heißen sie Ludwig im Nachnamen) aufgegriffen: „Zum Glück wurde noch ‘Attersee‘ angehängt, nicht dass am Ende noch ein Nepotismus-Vorwurf im Raum steht.“