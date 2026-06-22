US-Geheimdienstchefin soll auf Guru gehört haben

Nun wurde bekannt, dass der Guru Butler jahrelang versucht haben soll, Einfluss auf die US-amerikanische Politik zu nehmen. Im Fokus stand Gabbard, die 2024 von der Demokratischen Partei zur Republikanischen wechselte und heute als Vertraute des US-Präsidenten Donald Trump gilt. Es gebe eine E-Mail-Domain mit dem Namen Ninelsles.com, die von Butlers Büro genutzt werde, sagte Rebecca Saltzburg, eine ehemalige Beraterin Gabbards, zur Washington Post. Saltzburg ist selbst SIF-Mitglied und war in den 1990er-Jahren die Sekretärin des Sektenführers. Verschickt worden sind ihr nach etwa Anweisungen, wie sich Gabbard bei öffentlichen Auftritten verhalten und welche politischen Positionen sie vertreten soll.