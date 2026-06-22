Tor gegen ÖFB! Messi bricht gleich mehrere Rekorde

Beim 3:0-Sieg im ersten Gruppenspiel gegen Algerien hatte Messi alle drei Tore erzielt. Dadurch war er mit Miroslav Kloses Rekord von 16 Toren als geteilt bester Torschütze der WM-Geschichte gleichgezogen. Nun legte er gegen das ÖFB-Team Treffer Nummer 17 nach und steht alleine an der Spitze. Das Tor am Montag in Dallas war jedoch mehrfach historisch …