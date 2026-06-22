Spritpreise wieder fast auf Niveau vor Irankrieg

Die sinkenden Rohölpreise kommen inzwischen auch an den Tankstellen an, wenn auch nach Ansicht der Mobilitätsclubs bislang nicht ausreichend. Der Öamtc kritisiert beispielsweise, dass die Mineralölkonzerne Preiserhöhungen meist rasch weitergeben, Preissenkungen jedoch deutlich langsamer bei den Konsumenten ankommen: „Zwar hat man in den vergangenen Wochen deutliche Preisrückgänge an den Zapfsäulen gesehen, gleichzeitig sind aber weiterhin deutlich höhere Aufschläge je Liter Kraftstoff auf den Liter Erdöl im Vergleich zur Zeit vor dem Iran-Krieg zu beobachten.“ Der Öamtc fordert schon seit Längerem eine Untersuchung und stärkere Reglementierung der internationalen Preisnotierungen für Diesel und Superbenzin.