Europa macht sich durch KI-Abhängigkeit verwundbar

Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, warnt vor einer zu starken Abhängigkeit Europas von KI-Unternehmen aus den USA. Kritische Sektoren wie Forschung, Industrie und Verteidigung seien betroffen, teilte er am Freitag mit. „Die Anordnung der US-Regierung, ausländischen Staatsangehörigen den Zugang zu den neuesten Modellen von Anthropic zu verwehren, zeigt erneut die Verwundbarkeit Europas.“