Vor Kind (2) geschlagen – dann zückt Vater Messer

Ein heftiger Streit zwischen zwei ehemaligen Nachbarn ist am Freitagnachmittag in der Wiener Brigittenau völlig eskaliert – vor den Augen eines zweieinhalbjährigen Kindes kam es zu einer brutalen Auseinandersetzung, bei der beide Männer verletzt wurden.
Laut Wiener Polizei soll ein 41-jähriger syrischer Staatsangehöriger seinen 34-jährigen ehemaligen Nachbarn vor einem Gastgarten abgepasst und ihn unvermittelt mit einem Gegenstand am Kopf geschlagen haben, während dieser seine kleine Tochter am Arm hielt. Der Mann stürzte gemeinsam mit dem Kind zu Boden. Eine Zeugin brachte das Mädchen sofort in Sicherheit, während der 34-Jährige seinem Angreifer nachlief.
41-Jähriger erlitt mehrere Stichverletzungen
Wenig später eskalierte die Situation erneut im Bereich der Leithastraße. Dort kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, bei der laut Polizei auch Messer verwendet worden sein sollen. Beide Männer wurden dabei verletzt. Der 41-Jährige erlitt mehrere Stichverletzungen und musste von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 34-Jährige wurde verletzt und medizinisch behandelt.
Ehefrau beim Joggen mit Messer bedroht
Der 34-Jährige gab gegenüber den einschreitenden Polizisten an, sein ehemaliger Nachbar habe ihm Vorwürfe aus der Vergangenheit gemacht und ihn danach attackiert. Zudem soll derselbe Mann bereits Stunden zuvor seine Ehefrau beim Joggen abgepasst und mit einem Küchenmesser bedroht haben.
Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
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