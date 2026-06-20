Vor Kind (2) geschlagen – dann zückt Vater Messer

41-Jähriger erlitt mehrere Stichverletzungen

Wenig später eskalierte die Situation erneut im Bereich der Leithastraße. Dort kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, bei der laut Polizei auch Messer verwendet worden sein sollen. Beide Männer wurden dabei verletzt. Der 41-Jährige erlitt mehrere Stichverletzungen und musste von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 34-Jährige wurde verletzt und medizinisch behandelt.