New York: Pferdekutsche kippt um, 18-Jähriger tot

Die Mutter des 18-jährigen Romnach wurde aus der Kutsche geschleudert, der Bursche sprang aus dem Gefährt, um seiner Mutter zu helfen. In diesem Moment kippte der Wagen um und traf den Teenager mit voller Wucht. Er erlitt schwere Verletzungen, seine Eltern und der jüngere Bruder kamen mit leichten Verletzungen davon. Obwohl der 18-Jährige sofort in ein Krankenhaus gebracht wurde, konnte er nicht gerettet werden und starb wenig später.