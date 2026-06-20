Japaner zeigt allen in Brünn, wo der Hammer hängt

1:51.139 – diese Zahlen sollte man sich merken! Sie markieren nämlich den neuen Rundenrekord von Brünn! Aufgestellt von Ai Ogura. „Die Runde hat sich ganz nett angefühlt“, blieb der Japaner im Interview nach dem Rekord bescheiden. Eher zu Unrecht, denn seine Leistung bedeutete nicht nur seine allererste Poleposition in der MotoGP, sondern damit auch die erste für das Trackhouse-Team überhaupt! Eine starke Ansage vor dem Sprint am Samstagnachmittag (live auf Servus TV). Die erste Startreihe für den GP am Sonntag komplettieren Fabio Di Giannantonio (VR 46) und Francesco Bagnaia (Ducati.) Marc Marquez (Ducati) folgt im GP auf Rang fünf hinter Marco Bezzecchi (Aprilia). Bester KTM-Pilot ist Pedro Acosta als Achter.