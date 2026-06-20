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Neuer Rekord

Japaner zeigt allen in Brünn, wo der Hammer hängt

MotoGP
20.06.2026 11:59
Ai Ogura raste in neuer Rekordzeit in Brünn auf die Poleposition!
Ai Ogura raste in neuer Rekordzeit in Brünn auf die Poleposition!(Bild: AFP/FERENC ISZA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rekordstart ins Rennwochenende der MotoGP in Brünn! Der Japaner Ai Ogura zertrümmerte im Qualifying die Zeiten der Konkurrenz, der Trackhouse-Pilot setzte sich auf die Pole – und brannte im Autodromo eine so schnelle Runde wie noch nie in der Geschichte in den Asphalt. 

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1:51.139 – diese Zahlen sollte man sich merken! Sie markieren nämlich den neuen Rundenrekord von Brünn! Aufgestellt von Ai Ogura. „Die Runde hat sich ganz nett angefühlt“, blieb der Japaner im Interview nach dem Rekord bescheiden. Eher zu Unrecht, denn seine Leistung bedeutete nicht nur seine allererste Poleposition in der MotoGP, sondern damit auch die erste für das Trackhouse-Team überhaupt! Eine starke Ansage vor dem Sprint am Samstagnachmittag (live auf Servus TV). Die erste Startreihe für den GP am Sonntag komplettieren Fabio Di Giannantonio (VR 46) und Francesco Bagnaia (Ducati.) Marc Marquez (Ducati) folgt im GP auf Rang fünf hinter Marco Bezzecchi (Aprilia). Bester KTM-Pilot ist Pedro Acosta als Achter. 

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