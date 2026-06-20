Unglück in München
Güterzug stürzt von Brücke: Eine Person getötet
In der Nacht auf Samstag ist es in München zu einem Zugunglück gekommen. Ein Güterzug entgleiste und zwei Waggons stürzten von einer Brücke fünf Meter in die Tiefe. Eine Person kam ums Leben.
Der Güterzug war Medienberichten zufolge nicht beladen. Daher bestand auch keine Gefahr für die Bewohner in der näheren Umgebung im Bezirk Milbertshofen. Zwei Güterzüge waren beim Rangieren zusammengeprallt. Zwei Waggons stürzten von der Brücke und blieben auf der darunter verlaufenden Straße liegen.
Strecke bis auf Weiteres gesperrt
Die Polizei sperrte die Unglücksstelle ab. Die Bergungsarbeiten könnten nach Angaben einer Sprecherin bis Sonntag dauern. Da sich der Unfall auf einer reinen Güterzugstrecke ereignet hat, gibt es keinerlei Auswirkungen auf den Personenverkehr. Ob das Todesopfer im Zug selbst saß oder durch die herabstürzenden Waggons tödlich verletzt wurde, ist noch nicht bekannt.
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