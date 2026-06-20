Güterzug stürzt von Brücke: Eine Person getötet

Strecke bis auf Weiteres gesperrt

Die Polizei sperrte die Unglücksstelle ab. Die Bergungsarbeiten könnten nach Angaben einer Sprecherin bis Sonntag dauern. Da sich der Unfall auf einer reinen Güterzugstrecke ereignet hat, gibt es keinerlei Auswirkungen auf den Personenverkehr. Ob das Todesopfer im Zug selbst saß oder durch die herabstürzenden Waggons tödlich verletzt wurde, ist noch nicht bekannt.