Die Kirchen in Österreich stehen seit Jahren vor der Herausforderung, vor allem junge Menschen für den Glauben und das kirchliche Leben zu begeistern. Mit neuen Initiativen, modernen Angeboten und verstärkter Jugendarbeit versuchen viele Pfarren und kirchliche Organisationen Begeisterung zu schaffen. Unsere Frage des Tages vom 20.06.2026 lautet daher: „Gehen Sie noch regelmäßig in die Kirche?“
Besuchen Sie Gottesdienste oder andere kirchliche Veranstaltungen noch regelmäßig, oder spielt Religion in Ihrem Alltag kaum noch eine Rolle? Welche Gründe sprechen für oder gegen einen Kirchenbesuch? Können die aktuellen Bemühungen der Kirchen Ihrer Meinung nach junge Menschen wieder stärker für den Glauben begeistern? Und welche Bedeutung haben Kirche, Religion und Spiritualität heute noch in der österreichischen Gesellschaft?
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