Gehen Sie noch regelmäßig in die Kirche?

Besuchen Sie Gottesdienste oder andere kirchliche Veranstaltungen noch regelmäßig, oder spielt Religion in Ihrem Alltag kaum noch eine Rolle? Welche Gründe sprechen für oder gegen einen Kirchenbesuch? Können die aktuellen Bemühungen der Kirchen Ihrer Meinung nach junge Menschen wieder stärker für den Glauben begeistern? Und welche Bedeutung haben Kirche, Religion und Spiritualität heute noch in der österreichischen Gesellschaft?