WM: Tunesien gegen Japan ab 6 Uhr LIVE

„Ich habe ihnen gesagt, dass sie den Kopf hochhalten müssen – ihr seid hier, um euer Land zu vertreten. Wir müssen solidarisch bleiben und als Team auftreten“, erklärte Renard angesichts von Spekulationen um die Team-Moral. Bereits ein Remis könnte zu wenig sein, da zum Abschluss die Niederländer warten. Die favorisierten Japaner wiederum brauchen zumindest einen Zähler, im Falle eines vollen Erfolges ist den „Blue Samurai“ um Ex-LASK-Profi Keito Nakamura der Aufstieg wohl kaum zu nehmen.