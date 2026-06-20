WM: Tunesien gegen Japan ab 6 Uhr LIVE

Zweiter WM-Spieltag in Gruppe F: Tunesien trifft auf Japan. Um 6 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Die 1:5-Klatsche gegen Schweden hat enorme Turbulenzen im tunesischen Team ausgelöst. Coach Sabri Lamouchi musste gehen und wurde durch den „internationalen Feuerwehrmann“ Herve Renard ersetzt. Der Franzose, der bereits fünf andere Nationalteams aus dem afrikanischen und arabischen Raum betreut hat, soll es richten. Schon gegen die Japaner werden in dem nordafrikanischen Land Ergebnisse von ihm und dem Team erwartet.
„Ich habe ihnen gesagt, dass sie den Kopf hochhalten müssen – ihr seid hier, um euer Land zu vertreten. Wir müssen solidarisch bleiben und als Team auftreten“, erklärte Renard angesichts von Spekulationen um die Team-Moral. Bereits ein Remis könnte zu wenig sein, da zum Abschluss die Niederländer warten. Die favorisierten Japaner wiederum brauchen zumindest einen Zähler, im Falle eines vollen Erfolges ist den „Blue Samurai“ um Ex-LASK-Profi Keito Nakamura der Aufstieg wohl kaum zu nehmen.
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