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Typisch Amerika

Tanken ist in den USA für viele nur Nebensache

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.06.2026 05:27
Die Tankstellen von Buc-ees sind die größten des Landes
Die Tankstellen von Buc-ees sind die größten des Landes(Bild: Krone KREATIV/Mario Urbantschitsch)
Porträt von Alexander Hofstetter
Von Alexander Hofstetter

Klischee oder Wahrheit? Die „Krone“ analysiert die Eigenheiten und Vorlieben der Amerikaner. Der Klimaanlagen-Wahnsinn, Bussi links & Bussi rechts oder Trinkgeld sind heikle Themen. Nach wie vor verwirrend ist auch, wie die ,,Amis“ nun den Fußball wirklich bezeichnen.

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Viel zu riesig sind die USA, um pauschal vom typischen „Ami“ zu sprechen. Es gibt aber durchaus Besonderheiten, die sich wie ein roter Faden durch die WM-Tage und die Bundesstaaten ziehen. Wildfremde Menschen werden zwar im Minutentakt gefragt, wie es ihnen gehe („how are you, bro?“), innige Umarmungen und Bussi links, Bussi rechts gehören aber – trotz aller sensationeller Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft – nicht zum Standardprogramm. Und das „how are you?“ ist für uns Europäer sowieso irreführend, es ist nämlich nicht als Gesprächseinladung, sondern einfach nur als lockerer Gruß im Vorbeigehen gemeint.

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