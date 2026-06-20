Tanken ist in den USA für viele nur Nebensache

Klischee oder Wahrheit? Die „Krone“ analysiert die Eigenheiten und Vorlieben der Amerikaner. Der Klimaanlagen-Wahnsinn, Bussi links & Bussi rechts oder Trinkgeld sind heikle Themen. Nach wie vor verwirrend ist auch, wie die ,,Amis“ nun den Fußball wirklich bezeichnen.
Viel zu riesig sind die USA, um pauschal vom typischen „Ami“ zu sprechen. Es gibt aber durchaus Besonderheiten, die sich wie ein roter Faden durch die WM-Tage und die Bundesstaaten ziehen. Wildfremde Menschen werden zwar im Minutentakt gefragt, wie es ihnen gehe („how are you, bro?“), innige Umarmungen und Bussi links, Bussi rechts gehören aber – trotz aller sensationeller Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft – nicht zum Standardprogramm. Und das „how are you?“ ist für uns Europäer sowieso irreführend, es ist nämlich nicht als Gesprächseinladung, sondern einfach nur als lockerer Gruß im Vorbeigehen gemeint.
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