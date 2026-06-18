63-Jähriger bei Kirschernte von Baum gefallen

Ereignet hat sich das Unglück gegen 13.30 Uhr auf einer Wiese im Bregenzerwald. Der 63-Jährige war dort mit der Ernte von Kirschen beschäftigt, als er in einer Höhe von drei bis vier Metern plötzlich den Halt verlor. Die Folgen waren fatal: Der Mann stürzte vom Baum auf den darunterliegenden Grasboden.