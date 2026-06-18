63-Jähriger bei Kirschernte von Baum gefallen

Ein Mann aus dem Bregenzerwald ist am Nachmittag beim Pflücken von Kirschen aus mehreren Metern Höhe auf den Boden gefallen. Er zog sich dabei Verletzungen im Rückenbereich zu und musste vom Notarzthubschrauber ins Spital gebracht werden.
Ereignet hat sich das Unglück gegen 13.30 Uhr auf einer Wiese im Bregenzerwald. Der 63-Jährige war dort mit der Ernte von Kirschen beschäftigt, als er in einer Höhe von drei bis vier Metern plötzlich den Halt verlor. Die Folgen waren fatal: Der Mann stürzte vom Baum auf den darunterliegenden Grasboden.
Mit dem C8 ins Spital
Der Bregenzerwälder zog sich bei dem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades im Rückenbereich zu. Nach der Erstversorgung wurde das Unfallopfer von der Besatzung des Rettungshubschraubers C8 aufgenommen und ins Landeskrankenhaus Bregenz geflogen.
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