Grazer Architektenlegende holt mit 93 Doktortitel

Hand in Hand mit Frau Heide marschiert ein rüstiger, älterer Herr auf uns zu. Den Gehstock legt er fürs Foto schnell beiseite. Die 93 Jahre merkt man Eugen Gross nicht an. Munter marschiert er von Bank zu Bank, als wir während des Gesprächs dem Schatten der Bäume folgen. Und auch sein Geist ist trotz des hohen Alters hellwach. Vor drei Jahren entschloss sich der renommierte Architekt, seine Doktorarbeit zu schreiben.