Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Ältester Promovend

Grazer Architektenlegende holt mit 93 Doktortitel

Steiermark
20.06.2026 05:00
Seine Abschlussarbeit möchte Eugen Gross als Buch publizieren, hier sieht man ihn in der ...
Seine Abschlussarbeit möchte Eugen Gross als Buch publizieren, hier sieht man ihn in der Terrassenhaussiedlung.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Eugen Gross promoviert am 26. Juni. Er ist 93 Jahre alt. Mit der Terrassenhaussiedlung in Graz hat sich der renommierte Architekt ein Denkmal gesetzt. Was ihn damals und heute antreibt.

0 Kommentare

Hand in Hand mit Frau Heide marschiert ein rüstiger, älterer Herr auf uns zu. Den Gehstock legt er fürs Foto schnell beiseite. Die 93 Jahre merkt man Eugen Gross nicht an. Munter marschiert er von Bank zu Bank, als wir während des Gesprächs dem Schatten der Bäume folgen. Und auch sein Geist ist trotz des hohen Alters hellwach. Vor drei Jahren entschloss sich der renommierte Architekt, seine Doktorarbeit zu schreiben.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
20.06.2026 05:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Newsletter
Top 3

Gelesen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
255.532 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
168.037 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Wirtschaft
In immer mehr Billa-Filialen wird es nun ruhig
77.265 mal gelesen
Einmal die Woche wird eine Stunde lang Rücksicht auf Menschen mit Autismus, ADHS oder andere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf