Flick-Entführer kann’s nicht lassen: Neuer Prozess

Zwölf Jahre saß ein heute 72-Jähriger wegen erpresserischer Entführung hinter Gittern, nachdem er einst den Kärntner Schwager des deutschen Kaufhausmilliardärs Friedrich Flick entführt und Millionen gefordert hatte. Und jetzt steht der Mann in Klagenfurt wieder wegen eines Freiheitsentziehungs-Deliktes vor Gericht!
„Bei Ihrer Vorgeschichte sollten Sie sensibler sein“, mahnt Richter Gernot Kugi den Angeklagten beim Prozess am Klagenfurter Landesgericht. Aber dieser ist sich keiner Schuld bewusst. „Meine Vorstrafe ist ja auch schon getilgt“, sagt er selbstbewusst.
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