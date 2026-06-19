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Rankweils Damen wissen endlich, wie es weitergeht

Fußball National
19.06.2026 16:25
Auch in der kommenden Saison gibt es in Rankweil Bundesliga-Fußball.
Auch in der kommenden Saison gibt es in Rankweil Bundesliga-Fußball.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

„Manchmal werden die schönsten Geschichten erst am Ende geschrieben“, beginnen die Damen von Rot-weiß Rankweil ihren aktuellsten Instagram-Post. Doch was entzückt die Kickerinnen aus dem Ländle, die in der abgelaufenen Saison den zwölften und letzten Platz in der Zweiten Bundesliga belegten, dermaßen?

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Einfache Antwort: das Urteil des ÖFB-Rechtsmittelsenats! Der bestätigte nämlich die Entscheidung des Frauenprotestkomitees des ÖFB vom 27. Mai dieses Jahres. Damals wurde beschlossen, dass den Damen des SV Hirter Kraig drei Punkte abgezogen werden. 

Rechtsmittelsenat bestätigt Urteil
Damit beenden die Kärntnerinnen die Spielzeit 2025/26 mit nur 17 und nicht 20 Punkten, was bedeutet, dass sie vom ursprünglich zehnten Endrang auf Position zwölf zurückgereiht werden.

Damit rutschen die Rankweilerinnen um eine Position nach vorne und sind auch in der kommenden Saison in der Zweiten Bundesliga spielberechtigt. „Wir haben bis zur letzten Minute alles gegeben und wurden dafür belohnt. Stolz auf jede Einzelne, auf unser Team und auf alle, die uns auf diesem Weg begleitet haben“, schließen die RW-Damen ihren emotionalen Post. 

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