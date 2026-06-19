Rankweils Damen wissen endlich, wie es weitergeht

Damit rutschen die Rankweilerinnen um eine Position nach vorne und sind auch in der kommenden Saison in der Zweiten Bundesliga spielberechtigt. „Wir haben bis zur letzten Minute alles gegeben und wurden dafür belohnt. Stolz auf jede Einzelne, auf unser Team und auf alle, die uns auf diesem Weg begleitet haben“, schließen die RW-Damen ihren emotionalen Post.