Rankweils Damen wissen endlich, wie es weitergeht

„Manchmal werden die schönsten Geschichten erst am Ende geschrieben“, beginnen die Damen von Rot-weiß Rankweil ihren aktuellsten Instagram-Post. Doch was entzückt die Kickerinnen aus dem Ländle, die in der abgelaufenen Saison den zwölften und letzten Platz in der Zweiten Bundesliga belegten, dermaßen?
Einfache Antwort: das Urteil des ÖFB-Rechtsmittelsenats! Der bestätigte nämlich die Entscheidung des Frauenprotestkomitees des ÖFB vom 27. Mai dieses Jahres. Damals wurde beschlossen, dass den Damen des SV Hirter Kraig drei Punkte abgezogen werden.
Rechtsmittelsenat bestätigt Urteil
Damit beenden die Kärntnerinnen die Spielzeit 2025/26 mit nur 17 und nicht 20 Punkten, was bedeutet, dass sie vom ursprünglich zehnten Endrang auf Position zwölf zurückgereiht werden.
Damit rutschen die Rankweilerinnen um eine Position nach vorne und sind auch in der kommenden Saison in der Zweiten Bundesliga spielberechtigt. „Wir haben bis zur letzten Minute alles gegeben und wurden dafür belohnt. Stolz auf jede Einzelne, auf unser Team und auf alle, die uns auf diesem Weg begleitet haben“, schließen die RW-Damen ihren emotionalen Post.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.