Planloses Herumdoktern auf Kosten der Steuerzahler

Erstversorgungszentren nur „Wahlzuckerl“

Ein weiteres Versäumnis ortet die SPÖ bei den Erstversorgungsambulanzen (EVAs), die den Spitälern eigentlich die Patientenströme vom Hals halten sollen. Die vor der Landtagswahl in Bregenz etablierte EVA sei laut Zangerl ein reines „Wahlzuckerl“ geblieben. „Bis auf die Beschilderung hat sich für die Beschäftigten kaum etwas verändert.“ Die Ambulanz sei noch immer nicht räumlich ausgelagert, sondern in den alten Provisorien untergebracht, wodurch das eigentliche Potenzial komplett verloren gehe. Das rote Duo fordert von der Landesregierung einen raschen Kurswechsel: Investitionen in funktionierende Erstversorgungsambulanzen, Telemedizin und der sofortige Start eines Pilotprojekts für die mobilen Akut-Pfleger (ACN) müssten Vorrang vor millionenschweren, unklaren Strukturreformen haben.