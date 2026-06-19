Tropisch! Altacher schwitzen bei mehr als 30 Grad

Ganze vier Wochen pausierte das Altacher Bundesliga-Team, ehe in dieser Woche die Vorbereitung auf die Meisterschaft wieder aufgenommen wurde. „So eine lange Sommerpause kenne ich eigentlich nicht. Die Freude, wieder am Platz zu stehen, ist jetzt riesig“, sagt Patrick Greil, Altachs Topscorer der vergangenen Saison am Rande des ersten öffentlichen Trainings, das es in sich hatte.
Coach Ognjen Zaric begrüßte bei Temperaturen von 33 Grad Celsius 16 Feldspieler und drei Torhüter am Platz. Und auch zwei neue Trainer: Joel Untersee – Ex-Profi aus der Schweiz – ersetzt Co-Trainer Atdhe Nuhiu. Der neue Athletik-Coach Nils Brendel kommt von Erzgebirge/Aue zu den Rheindörflern.
Neben Ouedraogo, Milojevic, Bähre und Demaku fehlte am Freitag auch der am Rücken operierte Tormann Paul Piffer. Dafür ist Salif Tietietta nach langwierigen Verletzungen wieder ins Training eingestiegen.
Ouedraogo vor Sprung nach Frankreich
Die ersten Trainingseinheiten haben auch die Neuerwerbungen Shingo Nakano, Marco Raguz, Henrique Bell, sowie die Juniors Timo Müller und Adiran Vonbrül mitgemacht. Denizcan Cosgun und Ousmane Diawara trainierten aufgrund von Blessuren vorerst noch individuell. Laut Sportdirektor Philipp Netzer stehen ein Rechts- und ein Linksverteidiger sowie ein Stürmer auf der Wunschliste, „Momo“ Ouedraogo wird in den kommenden Tagen das Rheindorf verlassen und wohl nach Frankreich wechseln.
Der Kader ist jünger
„Der Stamm ist bis auf wenige Ausnahmen geblieben. Jetzt gilt es, die neuen Spieler schnell zu integrieren“, sagt Zaric, der zudem auf eine Stürmerexplosion hofft. Raguz, Nakano, aber auch Diawara sind Kandidaten für die Neuner-Position. „Insgesamt ist der Kader um einiges jünger geworden. Wir haben jetzt vier ganz junge Akteure im Kader, die gute Anlagen, derzeit aber das Bundesliganiveau noch nicht erreicht haben. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass sie alle ihren Karriereweg machen werden. Sie haben jetzt den ersten Schritt geschafft“, analysiert Zaric die Transfers.
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