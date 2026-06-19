Tropisch! Altacher schwitzen bei mehr als 30 Grad

Der Kader ist jünger

„Der Stamm ist bis auf wenige Ausnahmen geblieben. Jetzt gilt es, die neuen Spieler schnell zu integrieren“, sagt Zaric, der zudem auf eine Stürmerexplosion hofft. Raguz, Nakano, aber auch Diawara sind Kandidaten für die Neuner-Position. „Insgesamt ist der Kader um einiges jünger geworden. Wir haben jetzt vier ganz junge Akteure im Kader, die gute Anlagen, derzeit aber das Bundesliganiveau noch nicht erreicht haben. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass sie alle ihren Karriereweg machen werden. Sie haben jetzt den ersten Schritt geschafft“, analysiert Zaric die Transfers.