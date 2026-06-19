Kälber spazierten auf der Walgauautobahn herum

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz kam es am Morgen gegen 8.45 Uhr auf der Walgauautobahn. Der Landesleitzentrale war gemeldet worden, dass sich auf Höhe der Abfahrt Bludenz/Montafon mehrere Jungrinder in Fahrtrichtung Tirol auf der Fahrbahn aufhalten würden. Zwei Polizeistreifen wurden daraufhin zum Ort des Geschehens entsandt.