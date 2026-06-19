Kälber spazierten auf der Walgauautobahn herum

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz kam es am Morgen gegen 8.45 Uhr auf der Walgauautobahn. Der Landesleitzentrale war gemeldet worden, dass sich auf Höhe der Abfahrt Bludenz/Montafon mehrere Jungrinder in Fahrtrichtung Tirol auf der Fahrbahn aufhalten würden. Zwei Polizeistreifen wurden daraufhin zum Ort des Geschehens entsandt.
Halter handelte umgehend
Beim Eintreffen der Beamten hatte der Tierhalter die Situation bereits entschärft. Er war ihm gelungen, die entlaufenen Kälber wieder einzufangen und in Sicherheit zu bringen. Wie sich herausstellte, war der Transportanhänger defekt, weshalb die jungen Rinder ausbrechen konnten.
Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand gefährdet. Da der Einsatz, an dem auch Feuerwehr und Asfinag beteiligt waren, nicht lange dauerte, gab es auch keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr.
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