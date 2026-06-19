Altachern fehlt ein Quartett zum Trainingsauftakt

Weitere Zugänge sind geplant

„Der Kader ist noch nicht komplett, da wird sich in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges tun“, hieß es von Vereinsseite. Sportdirektor Philipp Netzer und Koordinator Eric Orie haben bis Anfang September Zeit, den Kader mit weiteren Spielern zu komplettieren. Derzeit fehlen noch zwei Rechtsverteidiger und auch im Mittelfeld und im Angriff sind noch Zugänge geplant. Von den Amateuren rückten vor Trainingsstart Timo Müller, Adrian Vonbrül und Halil Basar in den Profikader auf.