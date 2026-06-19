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Kader nicht komplett

Altachern fehlt ein Quartett zum Trainingsauftakt

Bundesliga
19.06.2026 06:25
Altachs Cheftrainer Ognjen Zaric bietet am Freitag zum öffentlichen Training.
Altachs Cheftrainer Ognjen Zaric bietet am Freitag zum öffentlichen Training.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Am Mittwoch nahm Ländle-Bundesligist Altach mit Testungen das Vorbereitungstraining für die 16. Bundesligasaison auf. Am Donnerstag trafen sich die Spieler dann zum ersten Mal auf dem Trainingsplatz, ehe es heute ab 10 Uhr eine öffentliche Übungseinheit im Schnabelholz gibt. Die „Krone“ weiß, wer da die großen Abwesenden sein werden.

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Mit Mohamed Ouedraogo, Vesel Demaku und Filip Milojevic fehlen drei Spieler, die zuletzt bei verschiedenen Nationalmannschaften im Einsatz waren. Mike Bähre, der erst am Dienstag in Altach verlängert hat, fehlt derzeit noch aus privaten Gründen. Ansonsten stehen Trainer Ognjen Zaric alle Spieler zur Verfügung, und auch alle Coaches. Ein Co-Trainer und ein Athletiktrainer werden heute zum Altacher Team stoßen und auch namentlich benannt werden.

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Weitere Zugänge sind geplant
„Der Kader ist noch nicht komplett, da wird sich in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges tun“, hieß es von Vereinsseite. Sportdirektor Philipp Netzer und Koordinator Eric Orie haben bis Anfang September Zeit, den Kader mit weiteren Spielern zu komplettieren. Derzeit fehlen noch zwei Rechtsverteidiger und auch im Mittelfeld und im Angriff sind noch Zugänge geplant. Von den Amateuren rückten vor Trainingsstart Timo Müller, Adrian Vonbrül und Halil Basar in den Profikader auf. 

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