Juristisches Tauziehen geht in die nächste Runde

Auch die Staatsanwaltschaft, der das Strafmaß zu milde war, legte Berufung ein, wie ein Sprecher gegenüber dem ORF Vorarlberg erklärte. Der Fall rund um ein Bauprojekt in der Fohrenburgstraße beschäftigt die Justiz bereits seit Längerem: Ein erstes Urteil aus dem Jahr 2024 war vom Obersten Gerichtshof in Innsbruck (OGH) aufgehoben worden. Jetzt muss sich der OGH erneut mit dem gesamten Akt befassen. Wann eine Entscheidung fällt, ist offen.