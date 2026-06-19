Juristisches Tauziehen geht in die nächste Runde

Der juristische Streit um den Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann (ÖVP) geht in die nächste Runde. Nach seiner erstinstanzlichen Verurteilung im Februar wegen Amtsmissbrauchs – zu acht Monaten bedingter Haft und 60.000 Euro Geldstrafe – hat Tschann nun Nichtigkeitsbeschwerde eingereicht.
Auch die Staatsanwaltschaft, der das Strafmaß zu milde war, legte Berufung ein, wie ein Sprecher gegenüber dem ORF Vorarlberg erklärte. Der Fall rund um ein Bauprojekt in der Fohrenburgstraße beschäftigt die Justiz bereits seit Längerem: Ein erstes Urteil aus dem Jahr 2024 war vom Obersten Gerichtshof in Innsbruck (OGH) aufgehoben worden. Jetzt muss sich der OGH erneut mit dem gesamten Akt befassen. Wann eine Entscheidung fällt, ist offen.
Unterschiedliche Sichtweisen
Simon Tschann beteuert weiterhin seine Unschuld und weist alle Vorwürfe zurück. Die Richterin am Landesgericht hingegen hatte von einem „himmelschreienden“ Unrecht gesprochen, da der Bürgermeister eine Baugenehmigung ohne weitere Prüfung erteilt hatte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.