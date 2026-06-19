125 Jahre Dornbirn: Neos fühlen sich gemobbt

Für Hladik ist die Nichteinladung ihrer Partei ein Sinnbild dafür, wie es in Dornbirn um Stil und Kommunikation steht. „Wenn eine Stadt ihre Vielfalt feiert und plakatiert, dass alle mitfeiern, dann sollte man nicht ausgerechnet eine demokratisch gewählte Fraktion vor der Tür stehen lassen. Die Bürgerinnen und Bürger haben uns in die Stadtvertretung gewählt – diese Stimmen einfach zu übergehen, ist respektlos gegenüber den Menschen, die uns gewählt haben“, schimpft sie.