Wie die Wiener Kammer 223 Millionen verschoben hat

Walter Ruck durchlebt turbulente Zeiten. Der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer musste sich zuletzt kritische Fragen gefallen lassen: zu Schloss Hernstein und einem Pförtnerhaus, das – wie berichtet – um 660.000 Euro renoviert werden musste, um dem machtbewussten Chef der Interessenvertretung als repräsentatives Zweit-Büro zu dienen. Nur wenige Kilometer von seinem privaten Wohnsitz entfernt.