Bodenseefelchen dürfen wieder gefangen werden

Stichling weg, Felchen wieder da

Besonders setzte dem Felchen der Stichling als Nahrungskonkurrent und Laichräuber zu. Dieser kleine Fisch hatte sich ab 2012 explosionsartig im See vermehrt, bevor er vor zwei Jahren aus ungeklärter Ursache nahezu verschwand. Seit dem Verschwinden der Stichlinge gibt es Anzeichen für eine Erholung der Felchenpopulation, weshalb das Fangverbot nun wieder aufgehoben wurde. Es gelten allerdings strenge Auflagen: Im Vergleich zu den „fetten Jahren“ ist die Fangzeit drastisch verkürzt worden, zudem dürfen die Fischer nur wenige Netze auswerfen, auch die Maschenweite wurde vergrößert. Generell bleibt die Situation der Bodenseefischerei schwierig, die Fänge der Berufsfischer sinken seit gut zehn Jahren auf immer neue Tiefstände.