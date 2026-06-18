Bodenseefelchen dürfen wieder gefangen werden

Die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) hat bei ihrer Jahrestagung im bayerischen Wasserburg das seit 2024 geltende Fangverbot für Felchen aufgehoben. Um die sich abzeichnende Bestandserholung nicht zu gefährden, gelten allerdings strenge Auflagen.
Der Felchenfang ist laut dem Beschluss künftig ab dem 1. Mai bis Ende August erlaubt, die Regelung soll vorerst bis Ende 2028 gelten. Das Felchen war früher wirtschaftlich zentral für die Bodenseefischerei. Nährstoffmangel, der fischfressende Kormoran, die Veränderungen durch den Klimawandel und dadurch begünstigte invasive Arten machten der Leitfischart des Bodensees das Leben aber schwer. Die Bodensee-Anrainerstaaten Bayern, Baden-Württemberg, Österreich, Liechtenstein und die Schweiz vereinbarten daher 2024 eine dreijährige Schonzeit für Felchen.
Stichling weg, Felchen wieder da
Besonders setzte dem Felchen der Stichling als Nahrungskonkurrent und Laichräuber zu. Dieser kleine Fisch hatte sich ab 2012 explosionsartig im See vermehrt, bevor er vor zwei Jahren aus ungeklärter Ursache nahezu verschwand. Seit dem Verschwinden der Stichlinge gibt es Anzeichen für eine Erholung der Felchenpopulation, weshalb das Fangverbot nun wieder aufgehoben wurde. Es gelten allerdings strenge Auflagen: Im Vergleich zu den „fetten Jahren“ ist die Fangzeit drastisch verkürzt worden, zudem dürfen die Fischer nur wenige Netze auswerfen, auch die Maschenweite wurde vergrößert. Generell bleibt die Situation der Bodenseefischerei schwierig, die Fänge der Berufsfischer sinken seit gut zehn Jahren auf immer neue Tiefstände.
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