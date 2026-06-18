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Moratorium aufgehoben

Bodenseefelchen dürfen wieder gefangen werden

Vorarlberg
18.06.2026 19:08
Das Felchen war einst der Brotfisch der Bodensee-Fischer.
Das Felchen war einst der Brotfisch der Bodensee-Fischer.(Bild: ÖBf/C. Ratschan)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) hat bei ihrer Jahrestagung im bayerischen Wasserburg das seit 2024 geltende Fangverbot für Felchen aufgehoben. Um die sich abzeichnende Bestandserholung nicht zu gefährden, gelten allerdings strenge Auflagen.

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Der Felchenfang ist laut dem Beschluss künftig ab dem 1. Mai bis Ende August erlaubt, die Regelung soll vorerst bis Ende 2028 gelten. Das Felchen war früher wirtschaftlich zentral für die Bodenseefischerei. Nährstoffmangel, der fischfressende Kormoran, die Veränderungen durch den Klimawandel und dadurch begünstigte invasive Arten machten der Leitfischart des Bodensees das Leben aber schwer. Die Bodensee-Anrainerstaaten Bayern, Baden-Württemberg, Österreich, Liechtenstein und die Schweiz vereinbarten daher 2024 eine dreijährige Schonzeit für Felchen. 

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