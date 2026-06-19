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Bludenz baut Heizwerk für 22 Millionen Euro

Vorarlberg
19.06.2026 13:25
Das neue Heizwerk (Mitte) wird in Stallehr errichtet werden.
Das neue Heizwerk (Mitte) wird in Stallehr errichtet werden.(Bild: Stadt Bludenz)

Die Stadt Bludenz hat grünes Licht für den Bau eines modernen Nahwärme-Heizwerks gegeben. Es entsteht auf dem Areal des früheren Zementwerks in Stallehr. Das Projekt wird gemeinsam mit den Partnern Illwerke-VKW und der Agrargemeinschaft Bürs umgesetzt und soll knapp 22 Millionen Euro kosten.

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Die Bludenzer Stadtvertretung hat am Donnerstagabend den entscheidenden Beschluss für den Bau eines neuen Nahwärme-Heizwerks gefasst. Nach mehreren Jahren der Planung kann das Vorhaben nun in die Umsetzungsphase eintreten. Bürgermeister Simon Tschann (ÖVP) wurde im Rahmen der Sitzung einstimmig ermächtigt, in der Generalversammlung der Betreibergesellschaft, der Nahwärme Bludenz-Bürs GmbH, dem Baubeschluss offiziell zuzustimmen. Dieser Schritt ist ein wesentlicher Meilenstein für das Projekt. Für ein finales Okay braucht es dann nur noch die Zustimmung der beiden Miteigentümer, also der Illwerke-VKW und der Agrargemeinschaft Bürs, die ebenfalls noch ihre Gremien befassen müssen.

Zitat Icon

Mit dem Nahwärmeprojekt investieren wir gezielt in die Versorgungssicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger.

Bürgermeister Simon Tschann

Energie aus Biomasse und Abwärme
Das Herzstück der ersten Ausbaustufe des Projekts wird ein modernes Biomasse-Heizwerk sein, das auf dem Gelände des ehemaligen Zementwerks in Stallehr errichtet wird. Dieses Heizwerk ist für eine Leistung von 4,5 Megawatt ausgelegt. Ein besonderer Fokus wird auf Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung gelegt. Laut Angaben der Stadt Bludenz wird die für den Betrieb benötigte Biomasse ausschließlich aus der unmittelbaren Region bezogen. In einer zweiten, späteren Projektphase ist eine Erweiterung der Energiequellen geplant. Dann soll die Abwärme des geplanten Megavorhabens „Lünerseewerk II“ als zusätzliche, effiziente Energiequelle in das Wärmenetz eingespeist werden, um die Versorgung weiter zu optimieren.

Investitionen und Zeitplan
Die Gesamtkosten für die erste Ausbaustufe, die sowohl das Heizwerk als auch das dazugehörige Wärmenetz umfasst, sind bis zum Jahr 2027 mit rund 21,8 Millionen Euro veranschlagt. Die Investitionen für das Heizwerk selbst machen davon etwa zwölf Millionen Euro aus. Die Stadt Bludenz ist als Gesellschafterin mit einem Anteil von 26 Prozent an der Nahwärme Bludenz-Bürs GmbH beteiligt und trägt somit einen entsprechenden Teil der Kosten. Der Baustart ist bereits für den kommenden Sommer vorgesehen. Die Fertigstellung des Heizwerks und die Inbetriebnahme der Nahwärmeversorgung sind für Mitte 2027 anvisiert.

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