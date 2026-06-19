Bludenz baut Heizwerk für 22 Millionen Euro

Energie aus Biomasse und Abwärme

Das Herzstück der ersten Ausbaustufe des Projekts wird ein modernes Biomasse-Heizwerk sein, das auf dem Gelände des ehemaligen Zementwerks in Stallehr errichtet wird. Dieses Heizwerk ist für eine Leistung von 4,5 Megawatt ausgelegt. Ein besonderer Fokus wird auf Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung gelegt. Laut Angaben der Stadt Bludenz wird die für den Betrieb benötigte Biomasse ausschließlich aus der unmittelbaren Region bezogen. In einer zweiten, späteren Projektphase ist eine Erweiterung der Energiequellen geplant. Dann soll die Abwärme des geplanten Megavorhabens „Lünerseewerk II“ als zusätzliche, effiziente Energiequelle in das Wärmenetz eingespeist werden, um die Versorgung weiter zu optimieren.