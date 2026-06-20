Das gelang Maradona nach Österreich nie wieder

Stimmt schon, auf WM-Ebene treffen Österreich und Argentinien erstmals aufeinander. Aber gegeneinander werden die beiden Nationen am Montag in Dallas insgesamt schon zum dritten Mal spielen. Zum ersten Mal gab‘s das Duell im Mai 1980. Zu holen gab‘s für Rot-Weiß-Rot damals – trotz Granaten wie Prohaska, Krankl, Schachner oder Jara in der Mannschaft – genau gar nichts. Schon nach 15 Minuten stand‘s 3:0 – für Argentinien. Torschütze zum 3:0: ein gerade einmal 20-jähriger Diego Maradona.