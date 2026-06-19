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Pioneers Vorarlberg holen sich einen Austro-Goalie

Eishockey
19.06.2026 11:25
(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Monatelang „glänzten“ die Pioneers Vorarlberg nur mit Abgängen. Nun präsentierten die Feldkircher, die wider aller Voraussagen in drei Monaten in ihre fünfte ICE Hockey League-Saison gehen wollen, den gleich zweiten Neuzugang innerhalb von nur 24 Stunden. Und nach Routinier Alex Caffi ist es erneut ein Torhüter.

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Der 24-jährige Leon Sommer kommt ursprünglich aus Oberösterreich, war in den vergangenen drei Jahren allerdings zum Studium in Kanada. Dort spielte er für die Trinity Western University. Für die private Universität in Langley, einem Vorort von Vancouver, stand er 55-mal im Tor und kassierte im Schnitt 4,7 Tore pro Partie.

Internationale Erfahrung mit dem ÖEHV-Team
Ausgebildet wurde Sommer bei den Black Wings Linz, wo er sämtliche Nachwuchsstufen durchlief und sich früh als einer der vielversprechendsten österreichischen Torhüter seines Jahrgangs etablierte. Seine Leistungen brachten ihm auch internationale Einsätze – mehrfach stand er für die österreichischen Nachwuchsnationalteams im Einsatz und vertrat Rot-Weiß-Rot unter anderem bei der U20-WM.

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50 Spiele in der AHL
Vor seinem Auslandsabenteuer sammelte der 1,83 Meter große Keeper auch Profierfahrung in Österreich. In der Alps Hockey League stand er zwischen 2021 und 2023 für die Steel Wings Linz bei 50 Spielen im Tor und kassierte im Schnitt 3,11 Tore pro Partie.

Im Oktober kam Sommer im Dress der Linzer Black Wings auch schon in der ICE Hockey League zum ...
Im Oktober kam Sommer im Dress der Linzer Black Wings auch schon in der ICE Hockey League zum Einsatz.(Bild: GEPA)

ICE-Debüt bei Linzer Heimpleite
In der ICE Hockey League kam Sommer auch schon einmal zum Einsatz: Bei der 2:5-Heimniederlage der Black Wings am 16. Oktober 2022 kam er beim Stand von 0:4 nach knapp 32 Minuten aufs Eis und konnte in der Folge von zwölf Schüssen auf sein Tor elf abwehren.

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