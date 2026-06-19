Pioneers Vorarlberg holen sich einen Austro-Goalie

Der 24-jährige Leon Sommer kommt ursprünglich aus Oberösterreich, war in den vergangenen drei Jahren allerdings zum Studium in Kanada. Dort spielte er für die Trinity Western University. Für die private Universität in Langley, einem Vorort von Vancouver, stand er 55-mal im Tor und kassierte im Schnitt 4,7 Tore pro Partie.