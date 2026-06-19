Pioneers Vorarlberg holen sich einen Austro-Goalie

Monatelang „glänzten“ die Pioneers Vorarlberg nur mit Abgängen. Nun präsentierten die Feldkircher, die wider aller Voraussagen in drei Monaten in ihre fünfte ICE Hockey League-Saison gehen wollen, den gleich zweiten Neuzugang innerhalb von nur 24 Stunden. Und nach Routinier Alex Caffi ist es erneut ein Torhüter.
Der 24-jährige Leon Sommer kommt ursprünglich aus Oberösterreich, war in den vergangenen drei Jahren allerdings zum Studium in Kanada. Dort spielte er für die Trinity Western University. Für die private Universität in Langley, einem Vorort von Vancouver, stand er 55-mal im Tor und kassierte im Schnitt 4,7 Tore pro Partie.
Internationale Erfahrung mit dem ÖEHV-Team
Ausgebildet wurde Sommer bei den Black Wings Linz, wo er sämtliche Nachwuchsstufen durchlief und sich früh als einer der vielversprechendsten österreichischen Torhüter seines Jahrgangs etablierte. Seine Leistungen brachten ihm auch internationale Einsätze – mehrfach stand er für die österreichischen Nachwuchsnationalteams im Einsatz und vertrat Rot-Weiß-Rot unter anderem bei der U20-WM.
50 Spiele in der AHL
Vor seinem Auslandsabenteuer sammelte der 1,83 Meter große Keeper auch Profierfahrung in Österreich. In der Alps Hockey League stand er zwischen 2021 und 2023 für die Steel Wings Linz bei 50 Spielen im Tor und kassierte im Schnitt 3,11 Tore pro Partie.
ICE-Debüt bei Linzer Heimpleite
In der ICE Hockey League kam Sommer auch schon einmal zum Einsatz: Bei der 2:5-Heimniederlage der Black Wings am 16. Oktober 2022 kam er beim Stand von 0:4 nach knapp 32 Minuten aufs Eis und konnte in der Folge von zwölf Schüssen auf sein Tor elf abwehren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.