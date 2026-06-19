Alle 16 Badestellen mit bester Wasserqualität

Sicherheitsregeln für den Badespaß

Damit der Badespaß auch tatsächlich nicht getrübt wird, empfiehlt die Wasserrettung die Einhaltung einiger Grundregeln: Man sollte sich vor dem Sprung ins Wasser langsam abkühlen und nur an bekannten, tiefen Stellen direkt ins kühle Nass springen. Nichtschwimmer sollten maximal bis zur Brust ins Wasser, Luftmatratzen seien zudem kein Ersatz für Schwimmhilfen. Und dass man bei einem Gewitter sofort aus dem Wasser steigen soll, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Besondere Vorsicht gilt an Flüssen: Die Strömung ist nicht zu unterschätzen, der Wasserstand kann schnell ansteigen. Und besonders wichtig: Kinder dürfen an Gewässern nie unbeaufsichtigt bleiben!